Hachimura pické avant le Frenchie Doumbouya.

On pourrait l’appeler le Naomi Osaka du basket. Fils d’un père béninois et d’une mère japonaise, Rui Hachimura, 21 ans, va devenir le premier joueur né au pays du soleil levant à fouler les parquets NBA.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’ex-ailier fort de Gonzaga a été choisi en 9e position par les Washington Wizards lors de la Draft NBA. Le retrouver aussi haut dans le classement des futures stars NBA est une petite surprise (il était pressenti à la 12e ou 13 place) mais son entrée dans la grande ligue va faire du bruit jusqu’en Asie.

Une vitrine pour le sport japonais

Hachimura est né à Toyama, au Japon, et a commencé à jouer au basket à seulement 13 ans. Aujourd’hui, il réalise son rêve aux States, dans la capitale qui plus est, et sera assurément une vitrine pour le sport nippon. « C’est énorme pour le pays, parce qu’on n’a jamais vraiment eu un joueur comme moi au Japon, qui joue en NBA, réalise Hachimura après l’annonce de son nom à la Draft. C’est un rêve qui va devenir réalité. Ça signifie beaucoup pour moi, ma famille, le basket japonais, tout le pays ».

Pour le symbole, le timing semble être parfaitement choisi au vu de la destination des prochains Jeux Olympiques qui auront lieu à… Tokyo en 2020. L’occasion pour Hachimura de faire naître des vocations dès l’année prochaine dans le pays du basket sacré.