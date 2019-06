Le bateau du skipper Sébastien Destremau a été vandalisé à Toulon — Sébastien Destremau

« Ces idiots ne respectent rien ». Le skipper varois Sébastien Destremau ne décolère pas : son bateau FaceOcean, qui a participé au Vendée Globe, a été vandalisé dans le port de Toulon. Les agents du réseau Mistral, le service de transport en commun géré par la métropole Toulon Provence Méditerranée, l’ont immédiatement prévenu après avoir découvert le pont du bateau jonché de détritus (canettes de bières, verre explosé…) et avec une corde d’amarrage sectionnée.

Plainte contre X

« Ces bateaux construits en carbone sont extrêmement fragiles à l’impact et une bouteille en verre qui tombe sur le pont peut très facilement faire un trou », se désole le navigateur dans un communiqué publié vendredi. Pour lui, « le plus grave » est l’une des hausssières coupée au couteau. « Il se passe quoi si le bateau part a la dérive dans le port de Toulon, lance-t-il. On rigole et on casse tout ? Ces gens vandalisent un bateau pareil juste pour quoi ? Le fun ? »

« On pourrait penser qu’avec son histoire FaceOcean serait un peu protégé de ce genre de trucs mais ces idiots ne respectent rien », conclut le skippeur, qui dit sa volonté de porter plainte contre X.