Maxwell est accusé de violences par sa femme — J.E.E/SIPA

L’ancien joueur du PSG et actuelle coordinateur sportif du club Maxwell est accusé par sa femme Giulia Nagamine d’agressions et menaces de mort, a-t-on appris mercredi soir des médias brésiliens. Une plainte a été déposée le 27 mars et le dirigeant parisien fait l’objet d’une enquête.

Sa femme dit avoir été victime de violences répétées depuis le début de leur relation – ils sont mariés depuis 13 ans. D’après la plainte, elle s’est fracturé deux orteils en 2012 après avoir été agressée par son mari. En 2015, elle affirme avoir été menacée de mort et avoir reçu des coups de pied à la jambe gauche, à Miami. Et en 2018, elle a fait l’objet de nouvelles menaces.

Maxwell a réagi aux accusations

Selon l’avocat de Giulia Nagamine, une mesure de protection de la justice locale interdit à Maxwell de s’approcher de sa femme, de lui envoyer des messages et de l’appeler. Le coordinateur sportif du PSG nie les accusations en bloc et affirme, dans un bref communiqué, qu’il va prouver son innocence.

« Je suis désolé de voir comment une personne avec qui j’ai vécu et la mère de mes merveilleux enfants utilise la loi de cette manière. Pour le bien de mes enfants, je prouverai mon innocence totale et montrerai que tout ceci est un mensonge. Par respect pour la mère de mes enfants, je ne ferai plus de commentaires à ce sujet. »