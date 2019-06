12h05: Bon, pour récapituler, on a eu notre lot de surprises (ou demi-suprises) avec les convocations de Raka, Guitoune, Mauvaka, Setiano, Machenaud ou encore Huget. Le sélectionneur a bien insisté sur le fait qu'il voulait un jeu plus vif et rapide pour rattraper le retard pris sur les autres nations. Comme attendu, Mathieu Bastareaud et Uini Atonio payent ces nouveaux principes de jeu. Quant à Morgan Parra, le Clermontois fait les frais de sa blessure à la cheville en finale de Challenge Cup.