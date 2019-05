Zidane était de retour à Bordeaux pour un match caritatif. — NICOLAS TUCAT / AFP

Zinedine Zidane était à Bordeaux ce lundi pour un match caritatif.

Il a lâché une petite phrase sur le possible transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid.

A l’image de son président, il préfère pour le moment temporiser.

Chaque phrase, chaque mot est important aujourd’hui quand on parle de Kylian Mbappé. Zinedine Zidane le sait très bien ! Alors quand il a décidé de répondre aux journalistes à la volée après le « Match des Légendes » disputé ce lundi soir au stade Chaban-Delmas de Bordeaux, il savait bien qu’une question sur le prodige français du PSG et son possible transfert au Real Madrid lui tomberait sur le coin du nez. Et elle est venue.

En bon « Zizou », il a fait (très) court mais efficace : « Mbappé ? Il est très bien là où il est ! » La séquence devient amusante quand 20 Minutes le relance sur s’il serait prêt à donner plus de responsabilités au champion du monde (cf la déclaration forte de ce dernier aux trophées UNFP). Zidane hésite, baisse la tête en se marrant, s’éloigne et lance un « Messieurs-dames… » accompagné de son plus grand sourire pour mettre fin à l’interview. Chacun l’interprétera comme il voudra…

⚽️VIDÉO. Du très bon et amusant Zinedine #Zidane sur @KMbappe : « Il est très bien là où il est »

- Vous seriez capable de lui donner plus de responsabilités « ... (il hésite) Messieurs-dames... » tout ça en se marrant. #Bordeaux #Mbappe #RealMadrid pic.twitter.com/ZWT7X078mg — Clement Carpentier (@clementcarpet) May 27, 2019

Florentino Perez aussi temporise…

En tout cas, Zidane et le Real Madrid semblent vouloir calmer le jeu pour l’instant sur la rumeur Mbappé. A l’image de son président Florentino Perez qui s’est exprimé sur la radio « Onda Cera » : « Je n’ai pas parlé avec Zidane de Mbappé ou Neymar. Nous n’avons pas prévu de parler de Mbappé. Il y a un an, je disais que nous ne le voulions pas. Je redis la même chose cette année. Si nous sommes intéressés, nous parlerons avec les clubs. » Rendez-vous au prochain épisode…