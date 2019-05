Le trophée de la Ligue des champions. — Fabrice COFFRINI / AFP

La finale de la Ligue des champions, qui oppose Liverpool à Tottenham, aura lieu le 1er juin.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel avait estimé que BFMTV ne pouvait pas retransmettre le match sur son antenne.

Finalement, Hervé Béroud, directeur général de BFMTV, a confirmé que la finale serait bien diffusée sur le canal 15.

Diffusera, diffusera pas ? Le patron de BFMTV semble avoir pris sa décision quant à la retransmission de la finale de la Ligue des champions à venir le samedi 1er juin 2019. Au début du mois de mai, le Conseil supérieur de l’audiovisuel avait estimé incompatible la diffusion de ce match avec la convention de BFMTV. Mais Hervé Béroud ne l’entend pas de cette oreille.

« BFMTV est la chaîne de l’événement, et de tous les événements, y compris sportifs » explique-t-il, avant de plonger dans les détails et de citer « les grands événements politiques comme le débat de jeudi soir, mais aussi le feu d’artifice à l’Arc de triomphe pour le passage au 1er de l’an, ou le Grand Prix d’Amérique en hippisme il y a trois ans ».

« Nous avons le sentiment d’être dans notre bon droit »

Tenu par les dispositions relatives à la diffusion des événements d’importance majeure, le propriétaire des chaînes RMC se doit de diffuser en clair la finale entre Liverpool et Tottenham. Plutôt que de le faire sur RMC Story, qui a déjà accueilli des retransmissions sportives, le patron de BFMTV Hervé Béroud a décidé de le faire sur le canal 15 de la TNT.

« Avant d’annoncer que nous diffuserions cette finale, nous avons évidemment regardé notre convention. Or, elle intègre la diffusion “d’événements d’importance majeure”. Et quand vous regardez la liste de ces événements, la finale de la Ligue des champions de football y figure. Nous avons donc le sentiment d’être dans notre bon droit et de respecter notre convention » constate Hervé Béroud.

Un dispositif d’envergure

Pour honorer cet événement, BFMTV met en place un dispositif spécial dès 20 heures. Bruce Toussaint prendra les commandes de l’avant-soirée, accompagné de Frank Leboeuf, Emmanuel Petit, Jean-Louis Tourre et Mohamed Bouhafsi qui sera en bord de terrain. À 21 heures, le match, lui, sera commenté par Éric Di Meco et Jean Resseguié. La grande soirée de Ligue des champions se prolongera jusqu’à 00h30 avec la remise de la Coupe et l’après-match.