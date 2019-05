FOOTBALL Après plus de dix ans au club, les deux stars ont fait leurs adieux au public munichois

Franck Ribéry a joué son dernier match avec le Bayern lros de la finale de la Coupe d'Allemagne, le 25 mai 2019. — CHINE NOUVELLE/SIPA

En remportant samedi à Berlin la Coupe d’Allemagne contre Leipzig (3-0) avec un doublé de Lewandowski, le Bayern Munich s’est offert un doublé national qui illumine une saison difficile et le départ de ses deux stars, Franck Ribéry et Arjen Robben, après plus de dix ans au club.

Comment «Kaiser Franck» a conquis à jamais les Allemands https://t.co/sgIz54snMX — 20 Minutes (@20Minutes) May 25, 2019

Robert Lewandowski a marqué deux fois (29e et 85e) pour offrir aux Bavarois un deuxième trophée cette saison, une semaine après le championnat. Pour cette finale, Kovac avait récupéré son gardien Manuel Neuer, blessé depuis mi-avril. Et comme prévu, le duo Robben-Ribéry était sur le banc, piaffant de jouer une dernière fois avant de quitter le club bardés de trophées, après respectivement 10 et 12 saisons en Bavière.

Robben est entré à la 73e minute et Ribéry à la 87e, les fans l’ayant réclamé à grands cris pendant plusieurs minutes. « Cette coupe, elle est aussi pour Franck et Arjen, ces deux titres sont pour eux deux, a souligné Robert Lewandowski. Ils ont fait tant pour ce club, il faut les remercier. » « Sans eux, nous n’aurions pas eu tous les succès que nous avons eus », a ajouté Manuel Neuer.