Donald Trump va décorer Tiger Woods de la plus haute distinction américaine

Donald Trump, avide golfeur et propriétaire de plusieurs parcours de golf, a annoncé lundi qu'il décorerait Tiger Woods, vainqueur de son 15e titre du Grand Chelem, de la plus haute distinction civile des Etats-Unis. «J'ai parlé à Tiger Woods pour le féliciter de sa superbe victoire d'hier (dimanche) au Masters, a tweeté le président américain. En raison de son incroyable succès et comeback dans le sport (golf) et, plus important encore, dans la VIE, je lui remettrai la MEDAILLE PRESIDENTIELLE DE LA LIBERTE!» (en majuscules dans le texte).

Spoke to @TigerWoods to congratulate him on the great victory he had in yesterday’s @TheMasters, & to inform him that because of his incredible Success & Comeback in Sports (Golf) and, more importantly, LIFE, I will be presenting him with the PRESIDENTIAL MEDAL OF FREEDOM!