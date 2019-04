La FFR condamnée à verser plus d'un million d'euros de dommages et intérêts à Guy Novès

RUGBY Le tribunal des prud’hommes de Toulouse a rendu son arbitrage dans le conflit qui oppose la Fédération française de rugby et l’ex-sélectionneur Guy Novès. La FFR va devoir lui verser plus d'un million d'euros de dommages et intérêts