Très offensif, l’avocat de la FFR a tenté de démonter les arguments du camp Novès, qui réclame 2,9 millions d’euros après son licenciement, en décembre 2017.

Le tribunal des prud’hommes de Toulouse a fait salle comble, avec de nombreux journalistes.

Une salle comble pour un procès très médiatique. Le tribunal des prud’hommes de Toulouse rendra son jugement le 8 avril, en audience publique, dans le conflit qui oppose Guy Novès à la Fédération française de rugby. Ce mardi, l’ancien sélectionneur du XV de France (65 ans), viré le 27 décembre 2017, était bien présent avec son clan : épouse, enfants et amis proches.

En face, la FFR, avait promis une « surprise ». Au final, elle était représentée par son directeur général, Sébastien Conchy, venu accompagner l’avocat Joseph Aguera. Mais pas de trace de Bernard Laporte, président, ni de Serge Simon, son bras droit. Il a pourtant été beaucoup question des deux hommes, dont les relations exécrables avec Novès ont finalement abouti à la rupture.

Le procès "Guy Novès vs FFR" commence à 14 h aux prud'hommes de Toulouse. Déjà une belle affluence journalistique pic.twitter.com/iC5ppJ6Ky3 — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) February 14, 2019

« On a traîné Guy Novès dans la boue, a assuré son avocat, Laurent Nougarolis. Il a été licencié pour faute grave et il ne sait toujours pas ce qu’on lui reproche. » La facture présentée par le conseil de l’ancien manager du Stade Toulousain est salée : près de 2,9 millions d’euros. Le conseil a détaillé la note pendant de longues minutes, depuis la rupture abusive d’un contrat « à 30.000 euros par mois » jusqu’au non-paiement des heures supplémentaires, en passant par les préjudices moral et de notoriété.

Novès, « une statue vivante » selon l’avocat de la FFR

Très offensif, Me Aguera a basé quant à lui sa défense sur « l’orgueil démesuré » de Novès, qui se verrait comme « une statue vivante » en raison de son palmarès colossal (dix Boucliers de Brennus, quatre Coupes d’Europe). « Si mon orgueil était démesuré, je n’aurais pas vécu 40 ans dans ce milieu, et je n’aurais pas franchi avec au moins trois générations de joueurs certains obstacles », a rétorqué l’intéressé à la sortie de l’audience.

L’avocat de la FFR a aussi ironisé sur « les heures sup canapé » demandés par l’ancien patron des Bleus, qui déléguait ses adjoints sur les terrains du Top 14 et regardait les matchs depuis son domicile de Pibrac (Haute-Garonne).

CDD ou CDI, une question primordiale

Mais il s’est surtout attaché à tenter de démontrer que le CDD signé par Novès le 1er juillet 2015 devait être requalifié en CDI, à l’aide d’arguments que les étudiants en droit auront mieux appréhendé que les spectateurs lambda. Un argument primordial pour la FFR, pas dans la meilleure santé financière de son existence.

La rupture d’un CDI donne droit à deux mois d’indemnisation selon le barème de la loi Macron. Au lieu des 24 mois réclamés par Guy Novès, entre son licenciement et la fin de la prochaine Coupe du monde au Japon, date initiale de la fin de son contrat, en novembre prochain. « On m’avait dit que ce serait un mauvais moment, ça n’a pas été un bon moment », résumera après coup le prédécesseur de Jacques Brunel.