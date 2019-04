Pelé et Mbappé au même âge, à quelques années d'intervalle (à peine 60). — FRANCK FIFE, STAFF / AFP

Le teasing a été assuré par Kylian Mbappé lui-même. Dimanche, sur son compte Twitter, l’attaquant du PSG avait publié un dessin de Faro, ajoutant en légende : « Soon… » (« Bientôt… » en VO). Suspense insoutenable, donc, même si l’énigme comportait quelques indices. Le numéro 10 dans une étoile de champion du monde aux couleurs du Brésil, par exemple. Notre intuition de fin limier était la bonne : Mbappé va bien rencontrer Pelé.

Le rendez-vous aura lieu demain mardi, précise L'Equipe sur son site, et il a été organisé par la marque Hublot, dont les deux hommes sont ambassadeurs. On peut quand même imaginer que cela parlera davantage de ballon que de montres. Depuis la dernière Coupe du monde, et particulièrement le 8e de finale entre la France et l’Argentine, la légende brésilienne et le futur meilleur joueur de la planète s’échangent régulièrement des amabilités, le premier voyant le second comme son successeur.