Près d’un mois après, on n’arrive toujours pas à comprendre comment un tel amoncellement de faits de jeu défavorables a pu se produire en l’espace de 90 minutes. Visiblement, on n’est pas les seuls. Jurgen Klopp, le coach de Liverpool, a lui aussi halluciné en voyant la manière dont le PSG s’est fait sortir par Manchester United en 8e de finale retour de Ligue des champions.

Il l’a dit au Canal Football Club, à qui il a accordé une interview dimanche soir. « Ils ont été éliminés de la Ligue des champions à la suite d’un des matchs les plus malchanceux que j’aie jamais vu, a-t-il jugé. En le regardant, je me suis dit à quel point il était impossible pour eux de perdre, mais c’est arrivé. »

Pour le coach allemand, il n’y a pas de parallèle possible entre cette élimination et la remontada barcelonaise, il y a deux ans. « Cette fois-ci c’était différent. Contre le Barça, ils étaient meilleurs au premier match et, au retour, Barcelone était au-dessus même si les Parisiens ont finalement été malchanceux. Alors que dans ce cas, Paris a été meilleur tout au long des deux matchs et ils sont quand même éliminés, ça c’est très rare. »

Klopp a également donné son avis sur Thomas Tuchel, qui lui avait succédé sur le banc du Borussia Dortmund, en 2015. Pour lui, c’est un « manager fantastique ». « On peut constater son influence. Beaucoup de choses ont changé, le style de jeu, les tactiques utilisées, a-t-il développé. Vous ne pouvez pas viser la Ligue des champions juste en dépensant de l’argent, ce n’est pas comme ça que ça marche. Il faut une bonne organisation, les autres clubs ne sont pas aveugles. Il faut les bons outils au bon moment. Thomas les a, évidemment. »