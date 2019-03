VIDEO. Stephen Curry marque un panier... depuis sa ligne des trois points

BASKET Moins de deux secondes à jouer et la balle dans son camp? Pas de problème

Stephen Curry contre les Spurs. — Capture d'écran Twiter/NBCSWarriors

C’est le paradoxe Stephen Curry. Le (probable) meilleur shooteur de l’histoire de la NBA n’a pas été très en réussite lors du premier quart-temps du match contre San Antonio, dans la nuit de lundi à mardi, mais il a signé le shoot le plus marquant du match.

Malgré un début de rencontre à 1/6 au tir, la confiance du meneur de Golden State n’a pas été touchée plus que cela. Alors qu’il restait une seconde à jouer en fin de premier quart-temps, il a envoyé une prière depuis sa ligne des trois points.

Un shoot de plus de 20 mètres, qui a touché la planche avant de rentrer, et qui a permis aux Californiens de recoller à 25-25 après douze minutes.

Curry a beau être un habitué de ces shoots complètement fous, on reste subjugué par cette précision. Ça n’a cependant pas permis à Golden State de s’imposer contre San Antonio. Les Spurs ont gagné de six points (111-105), et sont désormais quasiment assurés de participer aux play-offs..