« C’était une douleur, c’était insupportable, je ne pouvais plus suivre le match (…) Pour ma santé, il valait mieux que je parte. » Voilà comment Mourad Boudjellal racontait la finale de H Cup remportée par Toulon (face à Clermont) en 2013. Qu’il a vécu dans un taxi. Six ans plus tard, le président du RCT est toujours aussi stressé pendant les rencontres. L'Equipe et Le Figaro relatent qu’il a été récemment opéré de la mâchoire. A force de serrer trop violemment les dents, il s’est fait une fracture de fatigue.

Son médecin l’a placé au repos et l’a interdit de matchs. Toulon est de toute façon éliminé en Coupe d’Europe et largué en championnat (10e du Top 14). « Ma treizième saison à la tête du club, c’est Vendredi 13 », a lâché Mourad Boudjellal au Figaro. Apparemment, il aime autant les films d’horreur que les BD…