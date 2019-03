Cristiano, ce héros. — AP Photo/Antonio Calann

Il est le nouveau héros de la Juventus. Avec son triplé, Cristiano Ronaldo a renversé l’Atlético, mardi soir, et permis à son nouveau club de se qualifier après avoir perdu 2-0 à l’aller.

Une « rimonta », qui permet à la Juve d’atteindre les quarts de finale pour la quatrième fois sur les cinq dernières saisons. Avec 123 buts en Ligue des champions (dont huit triplés), Ronaldo s’installe un peu plus confortablement en tête des meilleurs buteurs dans cette compétition. Surtout, il montre une fois de plus que la Juve a fait le bon choix à l’été dernier, en allant le chiper au Real Madrid contre 100 millions d’euros. C’est d’ailleurs ce que retenait, en partie, la star portugaise à l’issue de cette rencontre.

« Une attitude de champions »

« Ça devait être une soirée spéciale et ça l’a été, a-t-il déclaré. Pas seulement grâce aux buts, mais en raison de l’attitude de champions que l’on a eue. Mais, on n’a encore rien gagné. Quelle fierté, cependant ! La Juve m’a peut-être pris pour ça, pour l’aider à faire des choses qui n’avaient jamais été faites avant (comme remonter un 2-0). Ce résultat est un grand pas pour le futur. Nous sommes forts et nous venons de le démontrer. Il est trop tôt pour penser à la finale. On va y penser petit à petit. Pour l’instant, on est contents de ce qu’on a fait ce soir. »

Retour aux affaires courantes dès dimanche pour CR7, contre le Genoa, en attendant d’aller peut-être chercher sa sixième LDC, en mai prochain.