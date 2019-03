CYCLISME Le Français s'est imposé dans la course toscane grâce à une dernière accélération dans les rues de Sienne

Julian Alaphilippe l'emporte à Sienne pour sa première participation à la Strade Bianche. — JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Formidable après-midi de vélo sous le soleil printanier de Toscane pour voir Julian Alaphilippe claquer la course à sa première participation. Le Français de la Quick Step, apparu très vite à l’aise sur les 11 secteurs et 63 kilomètres de "sterrati", les fameux chemins de terre et de gravier qui ont fait la renommée de l’épreuve, a réagi au moment parfait, sautant dans la roue du duo Van Aert-Fuglsang qui s’envolait à 20 bornes de Sienne.

Actuellement en tête des #StradeBianche à moins de 8 km de l'arrivée, Jakob Fuglsang et Julian Alaphilippe !



ALLEZ JULIAN 🇫🇷#lequipeVELO pic.twitter.com/3WaZDs61U4 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 9, 2019

Meilleur puncheur que ses deux compagnons d’échappée, "Alaph" a tranquillement attendu la rampe du dernier kilomètre et ses passages à 16 % pour placer sa giclette et couper la ligne devant le Danois d’Astana. C’est la première victoire d’un Français sur l’épreuve italienne, après la 2e place de Bardet l’an passé.