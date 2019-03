Tony Yoka avait perdu face à Simon Kean lors des JO 2012 de Londres. — Patrick Semansky/AP/SIPA

D’habitude, le trash talk entre boxeurs commence lors du face-à-face présentant le combat. Mais apparemment, Simon Kean n’avait pas envie d’attendre avec Tony Yoka. Le Canadien a proposé au poids lourd français, qui se cherche un adversaire, de le défier… avec ses mots à lui. Le champion olympique de Rio a sobrement relayé le message la nuit dernière.

Celui qui m’a battu au JO 2012 veut apparement me donner ma revanche chez les pros. https://t.co/jPc2roMjO5 — Tony YOKA (@TonyYoka) March 6, 2019

Voilà, en version longue ce que dit Kean : « Coucou ma chouchounne. Je t’ai défoncé la gueule aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et ça va me faire plaisir de te la défoncer à nouveau chez les pros, même si tu as gagné la médaille d’or à Rio en 2016. Tes performances ne m’ont vraiment pas impressionné ! J’ai un grand gaillard à battre le 16 mars, je règle son compte, je focus sur lui en premier et tu seras le next sur ma liste ! ».

Difficile de refuser quand c’est si gentiment demandé…