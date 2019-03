FOOTBALL Le Brésilien est toujours blessé et ne peut pas jouer au PSG

Neymar est encore au PSG. Pour combien de temps ? — CHINE NOUVELLE/SIPA

Le mercato n’a pas encore commencé, mais l'avenir de Neymar est déjà dans beaucoup de pensées, que ce soit au Brésil, en Espagne, et même en France. Toujours blessé, l’ancien joueur du Barça a évoqué, avec un peu de langue de bois autant vous prévenir, son avenir dans une interview à Globo TV. Interrogé sur un possible transfert au Real, le Ney a essayé de noyer le poisson en essayant de ménager toutes les parties : « Si je souhaite jouer au Real ? C’est un des plus grands clubs du monde, n’importe quel joueur épié par le Real Madrid aurait envie de jouer là-bas… »

Alors, là, si vous êtes supporter du PSG, vous commencez à suer très fort, évidemment. Mais on vous met la suite de la réponse de Neymar :

Je ne suis pas en train de parler de jouer à Madrid, je me sens heureux à Paris, je suis très bien ici, mais personne ne connaît le futur. C’est sûr que le Real Madrid est une grande équipe, une des meilleures dans le monde, j’ai un grand respect pour eux, mais au jour d’aujourd’hui, je me sens à Paris. »

Vous en voulez encore ? « Je suis seulement focalisé sur Paris, je ne me sens pas attiré par une autre équipe, je ne veux pas partir de Paris, mais d’ici à trois mois, on ne sait pas ce qu’il se passera. » Allez, à vos paris, restera, restera pas ?