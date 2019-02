France-Ecosse EN DIRECT: Cette fois, plus d'excuse pour les Bleus.. Dupont et Ntamack pour tout changer?..

Bon, là, il n'y a plus le choix. Battu par le pays de Galles puis rossé par l'Angleterre, le XV de France dispose contre l'Ecosse d'une dernière cartouche pour montrer qu'il y a encore de la vie dans cette équipe. Les Ecossais se présentent au Stade de France affaiblis, privés de trois joueurs majeurs dans leurs lignes arrières (l'ouvreur Finn Russell, le deuxième centre Huw Jones et l'arrière Stuart Hogg). Pour arriver à ses fins, Jacques Brunel a décidé de faire confiance à une charnière prometteuse mais très jeune, composée d'Antoine Dupont et Romain Ntamack. La relance passe par eux.

>> Rendez-vous juste après la sieste pour voir si le XV de France sait encore gagner un match...