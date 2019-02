Anthony Martial est sorti blessé lors du match entre Manchester United et le PSG en 8e de finale retour de la Ligue des champions, le 12 février 2019. — Jon Super/REX/Shutterstock/SIPA

Mauvaise nouvelle pour Manchester United. Contraints à l’exploit après sa nette défaite​ en 8e de finale aller de Ligue des champions contre le PSG (0-2), mardi, les Mancuniens vont sûrement devoir faire sans Anthony Martial et Jesse Lingard pour le retour à Paris. Les deux ailiers de MU, blessés, vont être absents « deux à trois semaines », a annoncé Ole Gunnar Solskjaer vendredi.

Major blow for United on Jesse Lingard and Anthony Martial #mufc https://t.co/WlSzeP8wZZ — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) February 15, 2019

Ils étaient tous les deux sortis en cours de match, mardi. A la mi-temps pour le premier (adducteurs), remplacé par Mata, et juste avant pour le second (ischios), suppléé par Sanchez. Si tout n’est pas tout à fait perdu pour le match au Parc des Princes le 6 mars, Martial et Lingard vont déjà manquer deux rendez-vous importants, à Chelsea en 8e de finale de Cup lundi, puis face à Liverpool en Premier League, le week-end suivant.