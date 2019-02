Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizaretta, ici à Bordeaux. — N. Tucat / AFP

Le domicile du président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, a été cambriolé dans la nuit de vendredi à samedi, a-t-on appris auprès de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône. Le cambriolage a eu lieu en l'absence de M. Eyraud, qui se trouvait à Dijon pour le match de l'OM vendredi soir, a ajouté la DDSP, confirmant une information de LCI.

🔴Le domicile du président de l’OM Jacques-Henri Eyraud à été cambriolé cette nuit à Marseille.

Le butin serait principalement constitué de bijoux de l'épouse de dirigeant olympien et le préjudice s'élèverait à environ 100 000 euros.

La sûreté départementale a été saisie de l'enquête, et s'attachait samedi à identifier «le ou les auteurs» du cambriolage. La DDSP ne communiquait pas samedi matin sur le montant ou la nature du butin des cambrioleurs. Selon La Provence, le montant du butin, principalement constitué des bijoux de l'épouse du président olympien, s'éleverait à 100 000 euros. JHE se consolera avec le bon résultat de l'OM en Bourgogne (2-1) et le fol espoir d'un podium qui renaît. Marseille n'est plus qu'à 6 points de l'OL, qui doit encore jouer son match de la 24e journée à Nice dimanche soir.