Trois heures avant le début du match, des supporters sont venus se recueillir devant le poster de Sala. — D.P. / 20 minutes

Un corps a été repéré dans l’épave de l’avion transportant Emiliano Sala et David Ibbotson, retrouvée dimanche dans la Manche, à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey. Le Bureau britannique d’enquête sur les accidents aériens (AAIB) a confirmé l’information ce lundi en fin de matinée.

Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/88z6YjOBgP — AAIB (@aaibgovuk) February 4, 2019

« Tragiquement, dans les images vidéo du ROV (Remotely underwater Operated Vehicle, véhicule sous-marin commandé à distance), un occupant est visible dans l’épave », a indiqué l’AAIB dans un communiqué. L’organisme va maintenant déterminer « les prochaines étapes » à mettre en place, « en consultation avec les familles du pilote et du passager ».

Un peu plus tôt, le responsable des recherches privées avait livré quelques détails sur la découverte de l’épave. « Ils (les enquêteurs) ont plongé avec un submersible doté de caméras et de lumières et ils ont pu confirmer que c’était bien l’avion, avait-il raconté. Ils ont vu le numéro d’immatriculation, et la grosse surprise a été de découvrir que presque tout l’avion était là. » Mearns avait également avancé qu’il était « possible » que les corps soient retrouvés.