Un triplé de Rodrigo (60, 90+1, 90+3) a propulsé Valence en demi-finales de la Coupe du Roi​ alors que les Valanciens étaient virtuellement éliminés à la fin du temps réglementaire, Getafe ayant gagné 1-0 en quart de finale aller.

Mais Valence, 7e de Liga après sa belle victoire 3-0 devant Villarreal samedi, a eu les pires difficultés pour venir à bout des banlieusards de Madrid. Mené 1-0 pendant pratiquement une heure après l’ouverture du score par Jorge Molina dès la première minute, c’est Rodrigo qui a égalisé (60e) pour redonner espoir aux 34.100 spectateurs du Mestella. L’exclusion de Djene (74e) pour deux cartons jaunes a créé des espaces dans la défense de Getafe et Rodrigo en a profité à deux reprises dans le temps additionnel.

Wednesday morning's Spanish papers: #Messi begs for fans to come to the Camp Nou; #Rodrigo fires Valencia through: #Morata discusses Atletico Madrid move #LaLigaNewsUK pic.twitter.com/5tRhFJgRPw