Une gestion que l’on qualifiera poliment de difficilement lisible. Trois mois après l'avoir viré en échange d'une lourde indemnité (8 millions d’euros), l’AS Monaco, qui a décidé de mettre brutalement fin à l’aventure Thierry Henry, s’apprête à officialiser le retour de Leonardo Jardim sur le banc de touche.

Selon L'Equipe, le Portugais, qui était parti en très bons termes et qui avait annoncé dans une interview récente qu’il était sûr de revenir coacher en L1, s’est réuni avec jeudi soir avec Vadim Vasilyev, le vice-président de l’AS Monaco, son agent, Jorge Mendes, ainsi que Nicolas Holveck, le directeur général adjoint de l’ASM. A l’issue de la rencontre repas, Vasilyev, et Jardim, son futur ex ex-entraîneur, se seraient mis d’accord sur la signature d’un contrat jusqu’en juin 2021.

