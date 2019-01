Djokovic en balade contre Nishikori — SIPA

On ne remercie pas Kei Nishikori. Non seulement il n'a pas offert un grand spectacle en quarts de finale face à Novak Djokovic, étant victime d'une blessure et ayant abandonné au bout d'un set bien rapidement perdu (6-1), mais en plus il n'a pas usé son adversaire du jour, Novak Djokovic. C'est dommage, vu que le Serbe sera le challenger du Français Lucas Pouille en demi-finales, vendredi.

Très en forme depuis le début du tournoi, Novak Djokovic semble actuellement quasi imprenable pour Lucas Pouille. Mais bon, le nouveau disciple d'Amélie Mauresmo ne serait pas à un exploit près.