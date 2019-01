Lucas Pouille s’est imposé en quatre manches face à Milos Raonic et se qualifie pour les demi-finales de l'Open d'Australie (7-6, 6-3, 6-7, 7-5), sa première d’un tournoi du Grand Chelem. Le Français a été absolument imperturbable pour son troisième quart de finale de Grand Chelem, le premier depuis 2016, inquiétant le géant canadien sur chaque mise ou jeu ou presque. Raonic, qui avait sorti Kyrgios, Wawrinka, et Zverev, n’a jamais pu perturber le Français sur ses mises en jeu, alors qu’il l’avait toujours battu jusqu’à présent. Il a bien pris le tie-break du troisième set, mais en étant toujours en dessous dans le jeu, et il a fini par craquer sur la troisième balle de match.

Les premiers mots de Pouille à sa sortie du court :

« J’ai vraiment bien retourné et très bien servi. Merci pour tout ce soutien, l’ambiance était incroyable. J’avais jamais gagné un match ici avant cette année, je ne sais même pas quoi dire. C’est un des moments les plus forts de ma carrière, sans aucun doute. On a continué à travailler dur malgré mes défaites à Sydney et à la Hopman Cup, j’ai décidé de me battre sur tous les points. Je n’avais jamais battu Milos, il y a beaucoup de premières fois pour moi cette semaine. J’ai retourné le plus de balles possible dans le court. Mauresmo ? Elle a le bon état d’esprit, elle sait tout sur le tennis, peu importe que ce soit une femme, ça ne change rien. »