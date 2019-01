Un ancien champion des Etats-Unis de patinage artistique, John Coughlin, s’est suicidé au lendemain de sa suspension par l’entité de protection contre les abus dans le sport, a annoncé sa famille.

« Mon merveilleusement fort, mon incroyablement compatissant frère John Coughlin s’est donné la mort ce matin, je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, je t’aime John », a écrit sa sœur vendredi soir sur sa page Facebook.

We are stunned at the news of the death of two-time U.S. pairs champion John Coughlin. Our heartfelt and deepest sympathies are with his father Mike, sister Angela and the rest of his family. Out of respect to the family, we will have no further comment until a later time.