Frenkie De Jong devrait être un joueur du PSG à partir de l'été 2019. — C Muller /M.i.S./PIXATHLO/SIPA

Ça sent très bon pour l’arrivée de Frenkie De Jong au PSG l’été prochain. Depuis vendredi après-midi, tous les signes convergent vers ce dénouement. Le journal néerlandais De Telegraaf, Maxwell et Antero Henrique se sont déplacés à Amsterdam vendredi pour parler avec le joueur et son entourage, avec la bénédiction de l’Ajax. Malgré une offensive de la dernière chance du Barça, le milieu de terrain aurait bien choisi le club parisien, ajoute le quotidien local.

75 millions, prix définitif ?

Des informations qui vont dans le sens de celles du Mundo Deportivo, qui racontait également vendredi que De Jong avait annoncé aux dirigeants catalans qu’il ne les rejoindrait pas. Reste le prix de la transaction. De Telegraaf assure que Marc Overmars, directeur sportif de l’Ajax, a obtenu des Parisiens les 75 millions d’euros demandés. Et l’assurance que le fair-play financier ne viendra pas contrecarrer ces plans.

Par ailleurs, le PSG s’active toujours pour trouver un milieu de terrain défensif avant la fin janvier. Deux noms ressortent, selon L'Equipedu jour, mais le prix demandé est élevé. Une quarantaine de millions d’euros pour Idrissa Gueye, et une cinquantaine pour Leandro Paredes, le milieu du Zenith Saint-Pétersbourg qui aurait la préférence de Thomas Tuchel. Julian Weigl est lui bloqué par Dortmund.