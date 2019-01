11h45: Balotelli et l’OM, le micmac continue

Non, Mario Balotelli n’est toujours pas un joueur de l’OM et non, on ne sait pas du tout quand cela va se faire (voire si cela va se faire). Aujourd’hui, L’Equipe nous explique que les dirigeants olympiens penseraient désormais à se faire prêter le joueur pour six mois, afin de permettre à l’Italien de continuer à bénéficier du régime des impatriés. En gros, s’il signe dans un second club français, le régime fiscal de Balotelli serait plus contraignant financièrement, ce qui ne plaît pas trop au duo Balo-Mino Raiola (son agent). Le quotidien sportif raconte également que Raiola est en contact permanent avec Zubizarreta mais que ses relations avec Eyraud ou Garcia seraient loin d’être au beau fixe. Vous le voyez gros comme une maison, vous aussi, que cette affaire va encore capoter cet hiver ?