Djokovic-Tsonga: Pas de miracle pour Jo, encore battu par Nole... Revivez le match

12h41: A l'assurance dont il lève la main pour saluer le public, je dirais Tsonga. Pour le reste me demandez pas.

1️⃣1️⃣ years on from their first meeting in the #AusOpen final, @DjokerNole and @tsonga7 meet on @RodLaverArena once again.



Who wins?#AusOpen pic.twitter.com/zig9Q5qrym