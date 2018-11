Valenciennes-Lens: Les Sang et Or veulent reprendre leur marche en avant lors du derby

Walid Mesloub, capitaine de ce RC Lens 2018/2019 — RC Lens

Dans l’effectif et sur le banc du RC Lens, on retrouve de nombreux valenciennois.

Si Valenciennes n’est pas au mieux en L2 avec un seul point pris lors des cinq derniers matchs, les Lensois qui visent la montée en Ligue 1 viennent d’aligner deux défaites.

Avant le match, il risque d’y avoir pas mal d’embrassades en bord de pelouse. Que soit Philippe Montanier (2009-2001), Jean-Louis Leca (2008-2013) ou encore Mehdi-Jean Tahrat (2017-2018), ils sont nombreux les anciens Valenciennois à avoir rejoint le RC Lens cette saison. Alors au stade du Hainaut samedi avant le derby, des souvenirs vont forcément remonter à la surface.

« Valenciennes​, c’est le club qui m’a permis de devenir un homme. C’est la première fois que je partais sur le continent, que j’habitais tout seul » se souvient ainsi Jean-Louis Leca, le gardien corse des Sang et Or.

Lens reste sur deux défaites d’affilée en Ligue 2

Reste qu’il faudra vite mettre en parenthèses le bon vieux temps du côté du Racing. Après deux défaites d’affilée en championnat, une première cette saison, Lens n’a pas envie de réaliser la passe de trois chez son voisin.

« On est sur deux défaites et on se doit de réagir. Je ne sais pas si c’est un accident. Tout ce que je sais c’est que l’on bosse bien la semaine et que l’on est conscient de nos bons résultats du début de saison. Ce derby est important pour nos supporters mais ça reste un match avec trois points en jeu », poursuit le portier lensois.

Troisième de Ligue 2 avec deux points de retard sur le leader messin et un d’avance sur Lorient (4e), Lens veut rester dans la lutte à la montée avant la trêve internationale. Et tant pis s’il faut pour cela mettre les sentiments de côté.