Montpellier-Marseille: «Oui, c’est grave». Rudi Garcia en pétard après la défaite 3-0

La crise couve à Marseille. Battus à Montpellier (3-0) pour la troisième fois consécutives toutes compétitions confondues, la septième en quatorze match officiel depuis le début de la saison, les Phocéens présentent des carences inquiétantes. « Oui, c’est grave. De jouer une deuxième période comme on a joué, c’est grave. On ne peut pas avoir autant d’écart avec la première mi-temps, qui a eu tant d’occasions, et enchaîner sur une telle deuxième mi-temps. » Si on ne sait pas comment l’entraîneur a pu voir autant d’occasions pour ses couleurs dans le premier acte (exceptée celle de Payet, voir de Germain), l’OM a effectivement joué au docteur Jekyll et Mister Hyde dans l’Hérault.

Rudi Garcia promet des mesures : « Ça va changer. Je suis très en colère. Je suis autant responsable que les joueurs de cette défaite. Il va falloir des remises en cause collective et individuelles. C’est à moi de prendre des décisions. »

On est tous responsables, moi le premier

Dans le vestiaire, le coach marseillais a poussé une gueulante et semble aussi inquiet que les supporters après la prestation de son équipe balayée au stade de la Mosson. «On sera bien inspiré de gagner le prochain match, le prochain match devient très, très important. Notre objectif, c’est le podium. J’aimerais bien que les joueurs s’expliquent. Ils le feront demain matin, reprend le coach. Pour l’instant, je leur ai seulement dit ma façon de penser. Montpellier est une équipe qui excelle en contre, et sur nos erreurs.»

Sur les responsabilités d'un tel fiasco, Rudi Garcia ne botte pas en touche «On est tous responsable de cette défaite, moi le premier. On est trop irrégulier, dans le jeu et dans les attitudes. Ce n’est pas l’OM, la deuxième période. Montpellier a joué comme d’habitude, très solide derrière, ils vont au duel, ils combattent. C’était un match pour retrouver le podium, mais on n’a joué que 45 minutes».