Montpellier-Marseille: «Je ne sais pas ce qui se passe avec nous», s’alarme Luis Gustavo

Florian Thauvin a été mis en échec par le jeuneNicolas Cozza. — N. Bonzom / Maxele Presse

Marseille a connu une soirée cauchemardesque à Montpellier, sanctionnée d’une défaite 3-0, la cinquième en Ligue 1, la troisième consécutive toutes compétitions confondues. Aussi lourde que la fessée déjà encaissées à Lille.

Ca fait beaucoup pour une équipe battue un match officiel sur deux depuis le 10 août. « Je ne sais pas ce qui se passe avec nous. On continue à faire les mêmes erreurs. On perd beaucoup de points. On a besoin de se parler, de trouver la solution. Je ne pense pas qu’on soit en crise, mais on connait la situation, s’inquiète Luis Gustavo, l’un de ses seuls à jouer à son niveau à la Mosson. On sait qu’on n’est pas bien du tout. Il va falloir qu’on s’améliore sinon on va connaître une saison difficile. »

«On manque de sérénité et de confiance»

Après une première période solide, les Phocéens ont été baladés par de surprenants montpelliérains, désormais dauphins de Paris et invaincus depuis onze rencontres en Ligue 1. « Rien n’a fonctionné, autant offensivement que défensivement. On va être critiqué après cette grosse contre-performance et c’est normal, reconnaît Bouna Sarr. On a du mal à inverser la tendance. On manque de sérénité et de confiance. Il faut vite se reprendre. Chaque joueur veut mieux faire et malheureusement personne n’y arrive. On l’a payé cash »