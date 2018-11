Montpellier écrase l'OM et se pose en dauphin de Paris

LIGUE 1 Le MHSC a terrassé l’OM (3-0) grâce à deux buts de Gaëtan Laborde et un de Paul Lasne et s’installe à la seconde place de la Ligue 1 derrière Paris...

Thauvin face à Cozza et Le Tallec. — PASCAL GUYOT / AFP

Montpellier est bien l’invité surprise de ce premier tiers de championnat. Ce match était présenté comme un test pour les Héraultais invaincus depuis la première journée de championnat. Vainqueurs 3-0 de Marseille, ils l’ont passé avec brio, dépassant Lille et se posant en dauphin de Paris. Marseille en revanche, déjà battu par Lille et Paris, confirme ses difficultés dans les matchs de haut de tableau.

Laborde coule Marseile. Son transfert de Bordeaux dans les dernières heures du mercato avait fait dégoupiller Gustavo Poyet. On comprend mieux sa colère. Sous-utilisé en Gironde, Gaëtan Laborde forme un duo de feu avec Andy Delort (lui aussi au placard à Toulouse). C’est Laborde qui a débloqué ce match. D’abord sur un premier but de la tête tout en contrôle. Un second après avoir récupéré deux fois le ballon dans les pieds d’Amavi. Le troisième but fut l’œuvre de Lasne, sur une remise de Mollet. 3-0, le même tarif que contre Nîmes…

Payet a raté la balle de match. Il ne s’était pas passé grand-chose en première période. Mais pour Marseille, une occasion aurait pu tout changer. A 0-0, Payet, seul au point de penalty, a trop écrasé sa reprise sur un centre de Sanson. Marseille n’a toujours pas marqué en première période. Exilé à gauche, Payet n’a pas pesé sur le match. Pas davantage lorsque Rudy Garcia l’a remplacé dans l’axe après la sortie de Sanson à 2-0. Complètement inoffensif, l’ OM a cadré son premier tir à la 86e minute…

La journée des « fails ». Sanson qui glisse et manque de blesser gravement Lasne, Thauvin qui arrête son action parce qu’il confond un coup de sifflet tombé du public avec celui de l’arbitre… Les Marseillais, à l’image du second but, ont multiplié les boulettes à la Mosson. Comme dans le jeu, ils ont été punis pour leurs nombreuses approximations.