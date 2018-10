VIDEO. Accident d'hélicoptère à Leicester: Sain et sauf, Claude Puel se dit «épouvantablement triste»

Claude Puel​ va bien. L’entraîneur de Leicester n’était pas présent dans l’hélicoptère appartenant au propriétaire des Foxes et qui s’est écrasé samedi soir près du stade. Contacté par France Info, le technicien français s’est voulu rassurant sur son état, bien qu’affecté émotionnellement par l’accident.

« C’est une tragédie pour le club », a déclaré Claude Puel. « Je pense très fort aux victimes et à leurs familles et je voulais rassurer tous les gens qui s’inquiètent me concernant. Je suis épouvantablement triste mais je vais bien ».