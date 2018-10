FC Barcelone: Lionel Messi se fracture le bras et manquera le clasico contre le Real Madrid

Les blessures ne tombent jamais bien, mais là c’est la guigne. Lionel Messi s’est fracturé le bras samedi suite à une mauvaise chute face au FC Séville, a annoncé le FC Barcelone dans la soirée. Le capitaine blaugrana va manquer le choc face à l’Inter Milan en Ligue des champions et surtout le clasico face au Real Madrid, dimanche prochain. « Messi souffre d’une fracture du radius du bras droit. La durée d’absence est estimée à environ trois semaines », a écrit le Barça dans un communiqué.

