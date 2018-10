VIDEO. Liga: 481 minutes sans marquer pour le Real Madrid qui bat le triste record du club (et qui perd encore)

Julen Lopetegui sera-t-il encore sur le banc du Real Madrid pour le clasico au Camp Nou dimanche prochain ? Franchement, on n’oserait pas parier notre livret A, tant l’entraîneur espagnol sort fragilisé d’une troisième défaite de rang en Liga du Real Madrid, à domicile face à Levante (1-2).

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] Liga 🇪🇸 Sur ce missile, Marcelo redonne espoir au Real Madrid ! 💥 👉 Les Merengues n'avaient plus marqué depuis... 481 minutes ! 😅 https://t.co/xeDheH5rJo

Comble du désespoir, le Real Madrid a battu un triste record, celui de la plus longue période sans marquer de buts dans l’histoire du club, 481 minutes avant que Marcelo ne réduise le score en fin de match sur une passe décisive de Benzema. Rentré à une demi-heure de la fin, le Français a contribué au gros temps fort des Merengue, mais comme l’ensemble de ses équipiers, il n’a pas eu la réussite avec lui. Une énorme frappe sur le poteau et une tête sauvée par Oier, en état de grâce tout l’après-midi.

