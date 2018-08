Mercato PSG: Valence veut toujours Guedes mais Paris en demanderait désormais 70 millions d'euros

Guedes, avec les couleurs du Portugal — Adrian DENNIS / AFP

Mais à quoi joue donc le Paris Saint-Germain dans le dossier Gonçalo Guedes? Le champion de France aimerait se séparer de l’international portugais et le FC Valence​ semble être le principal (le seul ?) client intéressé par le profil de l’attaquant. Celui-ci avait d’ailleurs été prêté la saison passée aux Murciélagos avec le succès qu’on connaît.

Un prix dingue pour répondre aux exigences du FPF

Problème, les Valencians ne sont pas disposés à mettre plus de 40 millions sur la table alors que le PSG en réclamait initialement 50. Or, selon Cadena Ser, Paris, tel un Renaud Lavillenie du marché des transferts, aurait mis la barre encore plus haut : 70 millions d’euros, pour être précis. Sachant que les Italiens et les Anglais ne peuvent plus acheter (leur mercato est fermé), on se demande bien qui en Allemagne ou en Espagne pourrait bien aligner une telle somme, qui arrangerait bien les Parisiens dans le cadre du fair-play financier. A priori, pas Valence.