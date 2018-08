Mercato PSG: Habemus recrue! Thilo Kehrer s'engage avec le Paris Saint-Germain pour cinq saisons

Kehrer est parisien — Twitter (PSG)

Il aura mis du temps à venir mais le voilà : le défenseur allemand Thilo Kehrer est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Le champion de France a annoncé l’arrivée du désormais ex de Schalke 04 jeudi matin.

« C’est avec beaucoup d’émotions et d’ambitions que je rejoins aujourd’hui le Paris Saint-Germain. Dans l’Europe entière, la force et l’attractivité du projet parisien sont connues de tous et nulle part ailleurs je ne pouvais imaginer trouver un meilleur club pour poursuivre ma progression et atteindre mes objectifs », s’est réjoui Thilo Kehrer dans un communiqué du club.

L’Allemand offre à Thomas Tuchel​ une option supplémentaire en défense centrale ainsi qu’au poste de milieu défensif, où Kehrer peut dépanner.