CR7 et les siens se sont envolés pour le Mondial ce week-end. Mais tous les fans de la star madrilène ne pouvaient pas être du déplacement en terres russes. Avant son départ pour l’aéroport, samedi, l’international portugais abordé par un petit garçon, en larmes, qui espérait le rencontrer.

A young fan thought he'd missed the chance to meet his hero as Portugal departed for the World Cup.



Cristiano stepped off the bus and made sure his dream came true. pic.twitter.com/r3qERFy8Vz