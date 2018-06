LOSC: La DNCG donne son feu vert, Lille jouera bien en Ligue 1 la saison prochaine

Gérard Lopez, le président du LOSC, a convaincu la DNCG — FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Lille est maintenu en Ligue 1 par la DNCG.

Le club a apporté les garanties financières nécessaires au gendarme financier du foot français.

Si l’interdiction de recrutement est levée, la masse salariale du club est encadrée.

Un grand ouf de soulagement. Après plusieurs mois de stress et des dernières heures insoutenables, joueurs, dirigeants, salariés, supporters et sponsors du LOSC peuvent enfin se réjouir : Lille jouera bien en Ligue 1 la saison prochaine.

« C’est un profond soulagement après une année interminable et éprouvante. On espère que les leçons auront été retenues », s’est réjoui un salarié du club nordiste à l’annonce de la décision. Maintenu de justesse sportivement (17e), le club nordiste attendait le feu vert de la DNCG qui réclamait de grosses garanties financières au club à cause d’un endettement colossal (150 millions d’euros).

Le #LOSC reste en Ligue 1, il peut recruter mais sous contrôle de la DNCG. Masse salariale encadrée (le club doit se conformer au budget présenté). Les garanties ont été jugées satisfaisantes. — Yann Fossurier (@YannFossurier) June 5, 2018

Gérard Lopez a apporté les garanties demandées par la DNCG

Passé le 29 mai devant le gendarme financier du foot français, Gérard Lopez, le président du LOSC, se voulait optimiste après avoir bloqué 80 millions d’euros sur un compte et avoir annoncé des ventes de joueurs pour près de 80 millions d’euros. Des décisions qui ont convaincu la DNCG.

« Ce sont des réponses conformes à nos exigences »

« La commission a constaté la reconstitution des capitaux propres du club, la mise en place d’un plan de refinancement de la dette et des apports de trésorerie significatifs de nature à couvrir les besoins prévisionnels de la saison 2018/2019. Le LOSC a apporté toutes les garanties financières et la documentation nécessaire à la DNCG. Ce sont des réponses conformes à nos exigences. Par conséquent, le maintien du club en Ligue 1 est confirmé » a déclaré Jean-Marc Mickeler, président de la DNCG, dans une inhabituelle conférence de presse qui avait fait naître les pires craintes mardi après-midi chez de nombreux supporters lillois.

Encadrement de la masse salariale

Heureusement, le spectre de la relégation en Ligue 2 a été éloigné. Lille est maintenu en Ligue 1 et pourra même recruter puisque l’interdiction, prononcée en décembre dernier, a été levée. Seul bémol : la masse salariale du club sera encadrée. Mais pas de quoi entamer la joie de Gérard Lopez, de nouveau tourné vers l’avenir

« C’était une étape indispensable à franchir mais pas une fin en soi. L’ambition que nous nous sommes fixée pour le LOSC est autre, intacte et très claire : déployer un projet de croissance pour le club, investir et développer la compétitivité économique et sportive du LOSC », s’est réjoui le président lillois dans un communiqué.

🔴 DNCG : le budget 18-19 du LOSC validé



Lire le communiqué officiel :

↪ https://t.co/NNJbIneGjx pic.twitter.com/EqrYboDYRn — LOSC (@losclive) June 5, 2018

Le LOSC et la DNCG se reverront cet automne pour faire un nouveau point d’étape. Le club aura intérêt à être dans les clous s’il ne veut pas revivre de telles frayeurs la saison prochaine.