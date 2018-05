Hommage: Le PSG remercie Pierre Bellemare, qui a oeuvré pour la fondation du club en 1970

Pierre Bellemare lors de l'appel aux dons lancé le 1er février 1970. — Twitter du PSG

Une photo d’époque et un petit hommage bienvenu. Le PSG a utilisé les réseaux sociaux pour remercier à sa façon Pierre Bellemare, journaliste-présentateur-animateur, décédé dimanche à 88 ans après une longue vie dans les médias. Et il a empli ses supporters de nostalgie sur son site officiel, en racontant toute l’histoire de A à Z.

Le @PSG_inside tient à rendre hommage à Pierre Bellemare, figure emblématique de la radio et de la télévision, qui a grandement participé à la naissance du club en 1970 pic.twitter.com/vWZXHnroxC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 27, 2018

Quand il travaillait à Europe 1, Pierre Bellemare avait en effet participé directement à la création du club, pour lequel il avait lancé une véritable campagne de financement à travers son émission Vous êtes formidable, succès incontournable de l’époque. Nous étions en 1970, et le rapprochement attendu entre le Paris Football Club et le Stade saint-germanois ne voulait pas se faire, malgré de multiples appels du pied.

Pierre Bellemare, sur initiative conjointe du futur président du PSG et de celui d’Europe 1, avait donc utilisé son émission pour prendre le pouls des parisiens et lancer un appel aux dons, qui avait reçu plus de 20 000 soutiens grâce au soutien de plusieurs artistes présents sur les points de souscription, tels Enrico Macias ou Mireille Mathieu. Un succès populaire inespéré qui avait permis de réunir près d’un million d’euros et débouché sur la création du PSG quelques mois plus tard.