Foot féminin: Les filles du LOSC se maintiennent en Division 1

Le suspense aura duré jusqu’au bout. Il aura même fallu attendre un but à la dernière minute de la dernière journée pour enfin pousser un grand ouf de soulagement. Victorieuses dimanche après-midi sur la pelouse de Bordeaux (1-2), les filles du LOSC​ ont assuré leur maintien en D1 féminine. Promues cette saison, les Nordistes ont donc atteint leur objectif même s’il aura fallu trembler jusqu’à la fin.

Lille termine à la sixième place

Pour être certaines de sauver leur peau dans l’élite, les Lilloises devaient s’imposer en Gironde. Après avoir ouvert le score en première mi-temps grâce à un but de Kenza Dali, les Lilloises ont vu les Bordelaises égaliser en fin de match. Une frayeur de courte durée car Ouleye Sarr marquait quasiment dans la foulée. Le but du maintien pour les filles du LOSC. Au final, pour sa première saison en D1, les Lilloises terminent à la sixième place (sur douze), un classement plus qu’honorable pour un promu dans l’élite du football féminin français.