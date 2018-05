TFC-Ajaccio: Des supporters corses jettent l'éponge et annulent leur venue à Toulouse

Au match aller de barrage, mercredi à Montpellier à huis clos, ils n’étaient pas les bienvenus. Ce dimanche, une bonne partie des supporters de l’AC Ajaccio ne feront pas le déplacement à Toulouse pour voir leur équipe affronter le TFC.

C’est en tout cas ce qu’a annoncé l’Orsi Ribelli, le principal groupe d’ultras corses. Après les incident lors du pré-barrage, face au Havre, le comportement de certains supporters insulaires est dans le viseur des autorités.

DÉPLACEMENT ANNULÉ



Possible interdiction par la préfecture de Haute-Garonne, impossibilité de trouver une compagnie de car qui nous accepte. Face au risque financier et à la pression pas d’autre choix.

Merci à @aircorsica et bien sûr à l’@ACAjaccio, et à très bientôt ...