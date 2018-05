Ligue 2: Philippe Montanier serait tout proche de s'engager au RC Lens

INFO «20 MINUTES» Le technicien est en contacts très avancés avec les Sang et Or...

Philippe Montanier pourrait rebondir au RC Lens — M.LIBERT/20 MINUTES

Le RC Lens cherche un successeur à Eric Sikora pour la saison prochaine.

Philippe Montanier serait en pole-position pour rejoindre les Sang et Or.

Le club annoncera son choix d’ici la fin de la semaine.

Ça chauffe entre Philippe Montanier et le RC Lens. Selon les informations de 20 Minutes, l’entraîneur de 53 ans serait tout proche d’un accord avec les Sang et Or, quatorzièmes de Ligue 2 cette saison. Après avoir mis un terme samedi au contrat d'Eric Sikora, le club artésien est à la recherche de son successeur.

Si plusieurs contacts ont été établis avec différents techniciens comme Franck Passi, Fabien Mercadal, Elie Baup ou encore Jean-Marc Furlan, c’est bien l’ancien entraîneur de Valenciennes qui fait désormais office de grand favori.

Il avait déjà failli rejoindre Lens en 2016

En juin 2016, Montanier avait déjà été à deux doigts de s’engager avec le Racing mais Alain Casanova lui avait été finalement préféré. Cette fois-ci, il semble bien que celui qui est actuellement entraîneur de l’équipe de France U20 se retrouve très proche des Sang et Or.

Si les contacts sont très sérieux et les négociations bien avancées, rien n’est encore signé entre les deux parties. Quoi qu’il arrive, le nom du nouvel entraîneur devrait être connu d’ici la fin de semaine, historie de commencer à préparer rapidement la saison prochaine.

Il connaît bien la région

Si Montanier s’engage à Lens, il ne débarquera pas en terrain inconnu. Car l’entraîneur connaît bien la région où il n’a laissé que des bons souvenirs. A Boulogne-sur-Mer (2004-2009) d’abord où il fait monter le club du CFA à la Ligue 1. Puis à Valenciennes (2009-2011) où il a maintenu deux saisons d’affilée le club du Hainaut en Ligue 1.

Après VA, l’entraîneur a rejoint l’Espagne où il a fait briller la Real Sociedad en coachant un certain Antoine Griezmann (2011-2013).

Après deux saisons au Pays Basque, il décide de revenir en France et de rejoindre le Stade Rennais où il connaîtra son premier échec. Limogé en janvier 2016, il avait ensuite traversé la Manche pour entraîner le club de Nottingham Forest en deuxième division anglaise. Il n’y passera que six mois avant d’être de nouveau limogé.

Depuis cet échec anglais, Montanier avait rejoint la DTN en tant que responsable de l’équipe de France U20. Il pourrait bientôt quitter Clairefontaine pour la Gaillette. Réponse imminente.

