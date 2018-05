EN DIRECT. Stade Toulousain-Castres: Et un deuxième essai pour le CO!!! Toulouse est à la rue

34e : A retenir : l’ailier toulousain Cheslin Kolbe va plus vite que son homologue castrais David Smith. Mais le Stade a encore eu très chaud avec une offensive castraise dans ses 22 mètres gâchée par un en-avant. Et les « CO, CO » des supporters tarnais transforment Ernest-Wallon en nouveau stade Pierre-Fabre.