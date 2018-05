Salut les Aulasix et les Eyraudix ! Ça roule ? On est en direct live du Vélodrome (gros budget messieurs dames) pour vous faire vivre cet OM-Nice. Match qui va clôturer en beauté l’antépénultième journée de Ligue 1. Ce soir, on va apprendre du vocabulaire, on va voir du beau jeu, des buts de Rolando, on va chanter à la gloire de Jean-Michel… Bref, ça va être passionnant.

Trois jours après s’être qualifié pour la finale de Ligue Europa, l’OM doit à tout prix gagner pour rester au contact de Monaco et Lyon, vainqueurs ce dimanche, et qui ont donc désormais 4 et 5 points d'avance sur Marseille. Nice veut laver l’affront d’une défaite 4-2 (après avoir mené 2-0) au match aller… Et tente d’arracher une place qualificative pour la Ligue Europa. Beau programme, non ? Donc rendez-vous à 20h50.