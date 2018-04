Football: Les obsèques d'Henri Michel auront lieu vendredi à Aix-en-Provence

Henri Michel en 2004 — Issouf SANOGO / AFP

Selon une information de Vaucluse-Matin, les obsèques d’Henri Michel auront lieu ce vendredi à 15 h 30 en la cathédrale Saint-Sauveur d' Aix-en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône.

VIDEO. FC Nantes: «Incarnation du jeu à la nantaise», «boss», «bon vivant»... Le FCN pleure Henri Michel https://t.co/Km5hIKCt2s pic.twitter.com/iRpOqjlU2Q — 20 Minutes (@20Minutes) April 24, 2018

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France (entre 1984 et 1988) et champion olympique en 1984 à Los Angeles est décédé ce mardi des suites d’une longue maladie. Le joueur est également une figure emblématique du FC Nantes, où il a évolué pendant 16 ans entre 1966 et 1982. Sa disparition a suscité de nombreuses réactions dans le monde du football.