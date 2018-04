«La Marseillaise appelle à faire la guerre, je n'aime pas ça»... Benzema remet une pièce dans le jukebox de la polémica

Benzema, avec le Real Madrid — Miguel Morenatti/AP/SIPA

Karim Benzema relance la machine des polémiques. En pleine crise de confiance au Real Madrid, où même Zidane commence à avoir du mal à le protéger en raison de ses récentes prestations décevantes, l’attaquant français a donné une interview à Vanity Fair​, où il revient entre autres sur l’affaire Valbuena et la Marseillaise.

¡EXCLUSIVA VANITY FAIR! ¡KARIM BENZEMA NOS RECIBE EN SU CASA! https://t.co/3THJQnWbaY — Vanity Fair España (@VanityFairSpain) April 17, 2018

Sur le premier cas, qu’il juge politique, voilà ce qu’il dit : « Quand un Premier ministre parle de toi, ce n’est plus du football. Je crois qu’il ne faut pas mélanger football et politique. Dans mon cas c’est un sujet politique. Avec l’affaire Valbuena j’ai traversé une mauvaise passe. J’ai passé un jour en prison, et je suis rentré triste à Madrid. »

Sur la Marseillaise : « Si on l’écoute bien, la Marseillaise appelle à faire la guerre, je n’aime pas ça », a expliqué l’international français, qui avait pour habitude de ne pas chanter l’hymne avant les matchs de l’équipe de France.