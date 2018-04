Affaire de la sextape: Valbuena trouve «pathétique» la réaction de Benzema

Karim Benzema et Mathieu Valbuena en juin 2015 à Villeneuve d'Ascq. — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Le drama ne s’arrête plus. Nouvel épisode de la série entre Mathieu Valbuena et Karim Benzema, les deux anciens internationaux de l’Equipe de France. Cette fois, c’est Valbuena qui en rajoute une couche, jugeant que Benzema avait eu une réaction « pathétique ».



Le 18 mars, Valbuena assurait dans une interview que s’il croisait KB9 sur le terrain, il lui tendrait la main, trois ans après l’affaire de chantage présumé à la sextape. Un apaisement dans cette guerre ouverte ? Pas vraiment, puisque Karim Benzema répondait froidement sur sa story Instagram « Garde ta main ». Un vrai renard des surfaces, tueur à la moindre occasion, ce qu’il a de plus en plus de mal à faire face au but.

Benzema sur Instagram - Instagram

C’est donc cette réaction qui a suscité l’intervention de Valbuena, interrogé par France Football. De quoi relancer une affaire qui n’en finit plus de s’éterniser ? Pas vraiment, à en croire la suite de son interview où l’ancien lutin marseillais souhaite « ne pas rentrer là-dedans, et se concentrer sur le football ». Mais vu la polémique qu’il vient de re-re-re-relancer, on lui souhaite bien du courage pour ça. Rendez-vous au prochain épisode !